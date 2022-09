"Pavese Festival", il 17 settembre tappa a Brancaleone dove lo scrittore fu confinato - Tempostretto

Filo conduttore della rassegna, la figura femminile nelle opere dello scrittore di Santo Stefano Belbo. Tra gli ospiti Haber, Marcorè e la Mannoia

BRANCALEONE – Sei giorni per celebrare Cesare Pavese nel suo paese natale e, per la prima volta, in quello dove fu confinato: da giovedì 8 a domenica 11 settembre e poi ancora martedì 13, Santo Stefano Belbo – in provincia di Cuneo – ospita la XXII edizione del Pavese Festival, la rassegna tra musica, arte, teatro e libri.

Ospiti dell’edizione 2022 saranno, tra gli altri, Neri Marcorè, Fiorella Mannoia, Omar Pedrini, Cristina Donà, Alessandro Haber. Novità di quest’anno è la serata musicale in omaggio a Ezio Bosso.

Il filo conduttore del festival è la figura femminile nelle opere di Cesare Pavese, condensata nella frase Tu sei come una terra che nessuno hai mai detto, tratta da una delle poesie della raccolta La terra e la morte.

La tappa di Brancaleone

Sabato 17 settembre, il festival si sposta a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, dove Pavese visse al confino tra il 1935 e il 1936.

Nello specifico, la tappa locridea del 17 settembre – in programma dalle 21,30 – avrà come sottotraccia On the road. In viaggio verso l’occidente di Cesare Pavese e s’avvarrà della partecipazione straordinaria di Omar Pedrini (già chitarrista e leader dei Timoria) con Davide Apollo (voce), Simone Zoni (chitarra elettrica) nel Trio elettroacustico. Prevista la speciale partecipazione di Gipeto.

