Pd. Il 22 marzo Schlein a Messina, in aprile la nomina del segretario provinciale

Ieri l'Assemblea e la composizione delle commissioni verso il congresso del Pd. "Indignazione per il caso giudiziario che coinvolge Croce"

MESSINA – Verso il congresso del Partito democratico. In particolare, s’avvicina l’elezione del segretario, o della segretaria, e dell’Assemblea provinciale. Il tutto entro il 21 aprile. Come anticipato dal nostro giornale, l’Assemblea del Pd ha approvato ieri il regolamento e nominato le commissioni. E sono state istituite la commissione per il congresso e la commissione di garanzia. Nel frattempo, il partito si prepara ad accogliere la sua segretaria, Elly Schlein, a Messina venerdì 22 marzo.

Il Pd si è pure soffermato sul nuovo caso Croce. E si legge in una nota del coordinamento provinciale: “Durante il dibattito, è emerso unanimemente il sentimento di profonda preoccupazione e

indignazione per la recente inchiesta che riguarda l’ex candidato a sindaco del centrodestra Maurizio Croce. Si è sottolineata l’indifferenza che, in tutto questo tempo, si è riscontrata verso chi da più parti, compreso il Partito democratico, segnalava le situazioni di conflitti di interesse, di commistioni e di evidenti incompatibilità, che poi hanno determinato inevitabili disfunzioni se non proprio reati, come sembra emergere dagli atti dell’inchiesta”.

Continua il coordinamento provinciale: “Fatti come questi, ci confermano come vada sempre tenuto acceso il faro sulla questione morale all’interno della politica e a evitare all’interno delle istituzioni ogni potenziale conflitto in grado di generare situazioni illecite”.

I nomi nelle commissioni

Come abbiamo già pubblicato ieri, ecco i nomi. Fanno parte della commissione per il congresso: Nino Arrigo; Luigi Beninati; Simone Bongiorno; Andrea Celi; Gabriella Crupi; Giacomo D’Arrigo; Nicolò Di Marco; Patrizio Marino; Piero Poguisch.

La commissione di garanzia è composta da Nicola Alpino; Tindara Cannetti; Teodoro La Monica;

Nicola Marchese; Valentina Martino; Maurizio Rella; Antonella Russo; Ketty Tamà; Lucia Tarro Celi.







