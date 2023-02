Pedaggio di Villafranca. "Non ci sono abbastanza soldi, rimborso solo per i mezzi commerciali" - Tempostretto

Il commento del deputato regionale Pippo Lombardo dopo la seduta della IV commissione parlamentare oggi a Messina, nella sede del Cas

“Ci spiace aver appreso che rispetto ai rimborsi dei pedaggi per la tratta Messina-Villafranca è stato confermato che la copertura finanziaria assicurerà il rimborso solo per i mezzi commerciali”.

Lo dice il deputato regionale Pippo Lombardo, a margine della seduta della IV commissione parlamentare, che si è svolta stamattina a Messina, nella sede del Consorzio Autostrade Siciliane.

“L’ennesima conferma – dice Lombardo – di come il governo regionale precedente abbia fatto norme spot senza adeguata copertura finanziaria o peggio ancora inattuabili».

L’annuncio di un anno fa

Un anno fa, a febbraio 2022, la Regione aveva firmato il decreto attuativo per i rimborsi del pedaggio di Messina Nord Villafranca, validi solo per i residenti nei 108 Comuni della provincia di Messina, dopo l’approvazione dell’emendamento presentato dal deputato Antonio Catalfamo, con uno stanziamento per un anno di 1 milione e mezzo di euro.

Diversi nostri lettori, negli ultimi tempi, avevano scritto al nostro giornale per chiedere notizie di quei rimborsi, dopo aver regolarmente inviato le pec necessarie per ottenere il rimborso. Dopo tanta attesa ecco la risposta: nessun rimborso.

