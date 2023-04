"Pedalata per la pace", 150 bambini in bici in giro per Messina FOTO - Tempostretto

A partecipare le scuole Pascoli Crispi, La Pira Gentiluomo, Cannizzaro Galatti e Paino Gravitelli

MESSINA – Messina si è animata tra risate, canti e biciclette, per la “Pedalata per la pace”, la manifestazione organizzata a livello nazionale dalla rete delle scuole per lo sport in occasione della Giornata Internazionale dello sport per la pace e lo sviluppo. A partecipare sono stati gli istituti Pascoli Crispi, La Pira Gentiluomo, Cannizzaro Galatti e Paino Gravitelli. Centocinquanta gli alunni coinvolti per le vie del centro cittadino, sotto lo sguardo dell’assessore allo Sport e all’Istruzione, Massimo Finocchiaro, e del sindaco Federico Basile, che ha atteso i piccoli studenti a Piazza Unione Europea.