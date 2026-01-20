Dopo 20 anni riaprirà la scuola a Ginostra, ci sarà una sola alunna

Il borgo di Stromboli avrà la scuola più piccola d'Europa

ANSA – Ginostra, la piccola frazione di Lipari sull’isola di Stromboli alle Eolie, toglierà lo scettro di scuola più piccola d’Europa alla vicina Alicudi: avrà una classe elementare con una sola alunna.

E’ stato dato infatti il via libera all’istituzione del plesso scolastico nel piccolo abitato sul mare con 30 abitanti dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia nell’ambito del Piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2026/2027 nella provincia di Messina.

Dopo oltre vent’anni riapre una scuola nella frazione che sarà frequentata, nella prima classe elementare, da una bambina che compirà sei anni nei prossimi mesi. La bimba è figlia di una donna di origini ginostresi, casalinga e delegata comunale, e di un tunisino, trasferito a Ginostra nel 2018, dove gestisce un’impresa edile. La giunta municipale di Lipari, presieduta dal sindaco Riccardo Gullo, nell’ottica di garantire il diritto all’istruzione anche in quella piccola comunità, aveva deliberato la proposta di apertura del plesso scolastico, avanzandola all’Ufficio scolastico provinciale di Messina e al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Isole Eolie.

Lo stesso Ufficio scolastico ha anche autorizzato l’istituzione della scuola dell’infanzia nel Comune di Leni (Salina). Dev’essere ancora deciso dove sarà aperta la classe e chi sarà la maestra che andrà a lavorare nel borgo.

Ad Alicudi, circa 100 abitanti, la mini scuola è frequentata da due bambini. Anch’essa fa parte dell’istituto comprensivo statale isole Eolie che ha 17 plessi sparsi per le isole: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La dirigente scolastica è Patrizia Muscolino che a inizio anno scolastico rivolgendosi agli alunni ha detto: “Non abbiate paura delle difficoltà: ogni sfida è una tappa preziosa del cammino e ogni traguardo raggiunto vi renderà più forti e consapevoli”.

Per arrivare alla scuola di Alicudi bisogna salire 350 scalini che partono dalla stradella. La scuola è considerata una vera e propria conquista dagli isolani che la curano e in quelle stanze d’estate si svolgono incontri culturali e concerti. Sono tante le scolaresche che giungono ad Alicudi per una visita. Dal prossimo autunno però la scuola più piccola d’Europa sarà a Ginostra. ANSA