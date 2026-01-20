Reggio. Cyberbullismo, incontro alla Croce Rossa: prevenzione e inclusione al centro del confronto

Al centro dell’iniziativa, il tema del cyberbullismo, affrontato in un clima di ascolto, condivisione e forte coinvolgimento emotivo

REGGIO CALABRIA – Un incontro intenso e partecipato si è svolto presso la Croce Rossa Italiana – Comitato di Reggio Calabria, promosso dalla vicepresidente e delegata all’Inclusione Sociale, Valentina Barracato, in collaborazione con il Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Al centro dell’iniziativa, il tema del cyberbullismo, affrontato in un clima di ascolto, condivisione e forte coinvolgimento emotivo.

Ragazzi, genitori, volontari ed esperti hanno preso parte a un momento di confronto autentico, durante il quale i più giovani hanno potuto raccontare esperienze, paure e difficoltà legate al mondo digitale, mentre i genitori hanno acquisito maggiore consapevolezza sull’importanza del dialogo e dell’educazione digitale.

Significativo l’intervento di Antonio Luciano Battaglia, esperto in analisi web, bullismo, cyberbullismo e intelligenza artificiale, intervenuto in rappresentanza dell’Ufficio del Garante Metropolitano dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che ha illustrato rischi, responsabilità e strategie di prevenzione alla luce delle nuove tecnologie.

L’iniziativa rientra in un percorso più ampio della Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria, volto a rafforzare la prevenzione e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, confermando il ruolo dell’ente come presidio educativo e sociale al fianco delle nuove generazioni.