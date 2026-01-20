Reggio. Versace: “molto presto la Scuola ‘Boccioni’ sarà restituita alla comunità di Gallico”

"Un presidio scolastico, formativo e sociale sarà restituito alla comunità di Gallico dopo molto, troppo, tempo dalla sua chiusura"

REGGIO CALABRIA – “Un presidio scolastico, formativo e sociale sarà restituito alla comunità di Gallico dopo molto, troppo, tempo dalla sua chiusura” – con queste parole il Sindaco Metropolitano facente funzioni Carmelo Versace esprime soddisfazione per la consegna dei lavori del plesso di Gallico Superiore ‘Umberto Boccioni’, aggiungendo che “è merito della perseveranza dell’Amministrazione comunale, targata Falcomatà, degli assessori che hanno intercettato i finanziamenti e certamente della spinta propulsiva dei consiglieri comunali dell’area nord che, in questi anni, caratterizzati da difficoltà e problemi burocratici inerenti al progetto, non hanno mai rinunciato a quella che era una battaglia di civiltà.

Grazie anche alla professionalità e alla dedizione del corpo docente e scolastico, e alla disponibilità degli alunni e delle loro famiglie, per aver accettato in questi anni situazioni alternative, che comunque non hanno mai compromesso il percorso didattico dei ragazzi”.

“Un intervento importante di 3 mln di fondi ‘Agenda Urbana’ – ha sottolineato Versace – che non riguarderà solo un adeguamento sismico, ma sarà eseguito attraverso la demolizione e la ricostruzione della scuola, secondo i nuovi criteri sismici, e che permetterà la disposizione strutturale attraverso uno sviluppo orizzontale con ben 15 aule, laboratori, biblioteca e una spaziosa aula magna”.

“E’ un progetto sostenibile dal punto di vista energetico ed ambientale, che prevedrà un edificio a consumi pari a 0, con un’idea di istituto dall’approccio aggregativo, seguendo i dettami del Protocollo Itaca, infatti, sarà accessibile e fruibile anche al territorio, grazie all’apertura e alla funzionalità, fuori dall’orario servizio e scolastico”.

“Non ci resta che augurare buon lavoro alla ditta esecutrice dei lavori, affinché possa essere consegnati, così come da progetto, nell’ estate 2027” – ha concluso la nota.