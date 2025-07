Pedone investito sulla litoranea, indagato scooterista 21enne

Il giovane è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. Attesa per i risultati dei drug e alcool test

Messina – E’ indagato per omicidio stradale il 21enne alla guida dello scooter Sh che intorno alle 18 di domenica ha investito Letterio Verboso sulla via Consolare Pompea all’altezza di Sant’Agata. Il 69enne è deceduto all’ospedale Papardo, dove era stato trasportato dal 118 in codice rosso.

Indagato per omicidio stradale

Il ragazzo è stato iscritto nel registro degli indagati dalla sostituta procuratrice Anita Siliotti, in vista degli accertamenti tecnici che saranno effettuati per chiarire la dinamica dell’incidente mortale e stabilire le effettive responsabilità.

Le indagini

La titolare del caso ordinerà l’autopsia sul corpo della vittima, ha incaricato la Polizia municipale di effettuare i primi rilievi sul posto, ha ordinato il sequestro dello scooter e ora attende l’esito degli ulteriori accertamenti.

Il giovane, sbalzato sul’asfalto dalla sella del due ruote, è rimasto a sua volta ferito ed è stato già sottoposto ai test per verificare se fosse al manubrio sotto effetto di droghe o alcool.