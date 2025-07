Incidente in via Consolare Pompea, muore 69enne investito da uno scooter

Nuovo impatto fatale a Messina ieri sulla Litoranea. Non c'è stato niente da fare in ospedale per Letterio Verboso

MESSINA – Incidente mortale ieri a Messina sulla Litoranea intorno alle 18.30. Un uomo di 69 anni, Letterio Verboso, è stato investito da uno scooter guidato da un giovane mentre attraversava la strada. L’impatto è avvenuto nella zona di Sant’Agata in via Consolare Pompea, trafficatissima in estate. L’uomo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del Papardo ma non c’è stato niente da fare. Ed è morto in ospedale.

L’incidente ha comportato ulteriori problemi nella viabilità. Le indagini sulla dinamica sono in corso a cura della polizia municipale, coordinata dal comandante Giovanni Giardina.

Non si ferma la scia di sangue a Messina dovuta agli incidenti

Se nel 2024 ci si era soffermati sull’emergenza incidenti nel territorio metropolitano, il 2025 continua a essere allarmante su questo versante. Lo abbiamo già sottolineato: Messina, in linea con quanto avviene in tutta Europa, deve diventare un luogo sempre più sicuro per i pedoni, con un potenziamento del servizio pubblico. E con un uso razionale di auto e moto, nel rispetto delle norme. Il tutto pensando a dossi stradali e altre misure di rallentamento in alcune strade a rischio.

Si tratta di un processo graduale, in linea con il Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile. Ma irreversibile. E chi governa la città deve pianificare al meglio questa transizione dal modello auto e moto dipendenti al futuro. In gioco è la vita di tutti. E, nel migliore dei casi, la qualità della vita.

Tuttavia, in prima battuta bisogna sensibilizzare chi si mette alla guida di macchine e motori: troppi comportamenti non a norma mettono a rischio ogni giorno i pedoni e gli altri automobilisti e motociclisti. “Ma anche i pedoni, i ciclisti e coloro che usano i monopattini dovrebbero essere educati al rispetto delle regole stradali”, osserva giustamente una lettrice. Non ci sono dubbi: la sicurezza in strada non è un optional. E riguarda tutti.

Articoli correlati