Peloria Sea Sound si prepara alla terza edizione

Il festival musicale internazionale lancia il crowdfunding, l'evento di luglio 2026 a Capo Peloro

Pelorias Sea Sound, il festival musicale internazionale che nasce sulle rive dello Stretto di Messina, lancia ufficialmente la sua campagna di crowdfunding con un primo obiettivo di 10 mila euro, invitando pubblico, sostenitori e territorio a partecipare attivamente alla costruzione dell’edizione 2026. La terza edizione è in programma domenica 26 luglio 2026 negli spazi della Fondazione Horcynus Orca, all’interno della Riserva naturale di Capo Peloro – punto d’incontro tra i mari Ionio e Tirreno, dove il confine diventa spazio di attraversamento.

Peloria Sea Sound, il festival

Nato nel 2024 come iniziativa indipendente di Tuma Records APS e Crox Concerti, in collaborazione con la Fondazione Horcynus Orca, Pelorias Sea Sound è diventato in poco tempo un laboratorio di territorio e comunità. Le prime due edizioni hanno coinvolto centinaia di partecipanti, oltre 20 associazioni locali e partner come Banca Etica, Birrificio Messina e Regione Siciliana, contribuendo a ridare vita e significato culturale a uno dei luoghi simbolo della città. Oggi il festival entra in una nuova fase: consolidarsi come progetto culturale stabile, capace di unire musica, formazione e sviluppo territoriale.

Il festival a Capo Peloro

“Abbiamo sentito che Pelorias è già qualcosa di vivo. Alla presentazione della terza edizione c’era una sala partecipata, un clima vero, persone che non erano lì solo per ascoltare, ma per esserci. La comunità non è un effetto del festival: è il suo punto di partenza”, dice il direttore di produzione Alessandro Silipigni. Per Giacomo Farina, alla direzione artistica della sezione musicale del Festival dell’Horcynus Orca: “Dopo due anni in cui è stato necessario misurarsi a vicenda, ci siamo ritrovati, creando uno scompiglio creativo e dinamico. Il linguaggio musicale è fondamentale: se lo annichiliamo perdiamo la capacità di immaginare il futuro”.

Il crowdfunding

“La raccolta fondi servirà concretamente a costruire questo festival in un’ottica estremamente partecipata. In questa terza edizione abbiamo deciso di aprirci alla cittadinanza e rendere il Pelorias Sea Sound un punto di riferimento stabile dell’offerta culturale al centro del Mediterraneo”, spiega il fundraiser Valerio Perugini. “È un’edizione di consolidamento: abbiamo ampliato il team e stiamo lavorando con molto anticipo. In programma ci saranno attività formative, pratiche olistiche, punti di esposizione per artigiani locali e altri performer. Non solo musica, ma contaminazione e linguaggi diversi dell’arte. I progetti musicali? Di confine, molto distanti fra loro, ma anche vicini a questa terra”, spiega Peppe Belnome della direzione artistica. Il team organizzativo include inoltre Giovanna Romano, Gianluca Fontanaro e Mattia Monaco per Tuma Records, e Luciano Sem Cucinella e Danilo Spinoso per Crox Concerti. link crowdfunding https://www.retedeldono.it/progetto/pelorias-sea-sound

Altri eventi