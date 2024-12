Pensilina Atm vandalizzata e ripulita, “gli incivili non vinceranno”

Scritte e disegnini pochi giorni fa. L'appello del sindaco Basile a "rispettare il bene comune" a Messina

MESSINA – Ennesima pensilina dell’Atm imbrattata con scritte e disegnini nella zona del Municipio. Ed è stata subito ripulita. Questo il commento, il 2 dicembre, del sindaco Federico Basile: “A neanche un anno dall’installazione delle nuove pensiline Smart di Atm, i vandali hanno già compiuto le prime disdicevoli bravate. La pensilina di Piazza Unione Europea è stata infatti imbrattata da tante scritte e disegnini. Mi rivolgo a chi compie questi atti insensati: non distruggete e non imbrattate le cose pubbliche. Continueremo a perseguire senza sosta tutti coloro che continuano a porre in atto ignobili azioni contro il bene comune”.

