Pensilina Atm, vandalizzata l’allocazione del defribillatore

Il defribillatore può salvare la vita di una persona. Prenderlo di mira per un atto di incivltà è davvero assurdo

MESSIA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Danneggiata allocazione fibrillatore pensilina Atm nel corso Cavour”.

Un costruttivo esempio di cultura della prevenzione finito nelle grinfie di qualche incivile che non capisce neanche il senso delle azioni che fa. Per sfogare il suo barbaro istinto non ha esitato a danneggiare l’allocazione del defribillatore in una delle nuove pensiline Atm. Quella attrezzatura sanitaria salvavita è un presidio di sicurezza utile a tutti i cittadini e un giorno, non glielo auguriamo, potrebbe servire anche a chi ha compiuto l’insano gesto. Giriamo la segnalazione ad Atm perché provveda ad una tempestiva sistemazione.