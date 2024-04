Per Akademia vigilia di gara 1 della semifinale playoff contro Talmassons

Il programma di domenica prevede al PalaRescifina alle 16 lo showcase di Dargen D'Amico e alle 17 l'inizio della sfida, si potrà utilizzare il videocheck

MESSINA – In un finale di stagione incredibile e non preventivabile, Akademia Città Di Messina si appresta ad un altro storico esordio. Dopo quello in Coppa Italia e in Pool Promozione, la società presieduta da Fabrizio Costantino, bruciate le tappe al suo secondo anno di serie A2, domenica 7 Aprile con inizio alle ore 17, affronterà la Cda Volley Talmassons in gara 1 delle semifinali Play-Off nella propria tana del “PalaRescifina”. Mercoledì 10 Aprile, alle ore 20, in programma gara 2 al “PalaTeghin” di Lignano Sabbiadoro, mentre l’eventuale gara 3 si andrebbe a disputare, al “PalaRescifina” di Messina, domenica 14 Aprile.

Ancora una volta, il match sarà preceduto dal Volley Village S3 e Sitting Volley (ore 11), con la presenza di gonfiabili per i più piccoli, e dallo showcase di un grande artista contemporaneo; infatti, dopo Rosa Chemical, nell’impianto messinese si esibirà, durante il riscaldamento delle due squadre (ore 16), il rapper, cantautore e produttore, Dargen D’Amico, artista tra i rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea.

Precedenti e numeri dell’avversario Talmassons

Domenica non si potrà sbagliare; al “PalaRescifina” arriveranno le pink panters con cui Messina può contare, in stagione, su un bilancio positivo in termini di punti maturati nei confronti diretti (4 per Messina, 2 per Talmassons), mentre assoluta parità per quanto riguarda i successi (in Regular Season, al “PalaTeghin” vinse Talmassons al tie-break mentre, nel ritorno del “PalaRescifina, vittoria 3-1 per le siciliane). Nella scorsa stagione, due successi ed entrambi per le friulane nella fase a gironi. Ex dell’incontro: Jessica Joly (2019/2020), Marianna Maggipinto (2021/2022), Ilaria Michelini e Aurora Rossetto (2022/2023). Gara 2 prevista mercoledì 10 Aprile alle ore 20 in Friuli.

Una curiosità, Talmassons e Messina occupano rispettivamente il 1° e 2° posto in classifica Top Blockers di squadra; domenica spettacolo assicurato in fatto di Monster Block.

Migliore realizzatrice stagionale per Talmassons, la schiacciatrice statunitense Leah Hardeman con 461 punti (391 in attacco, 47 muri e 23 ace), al 4° posto (dietro a Kelsie Payne) in classifica Top Spikers di A2; a seguire, la centrale Katja Eckl, classe ’03, con 340 punti (217 in attacco, 102 muri e 21 ace). L’atleta altoatesina, come risulta dal numero di muri realizzati, svetta la cima della classifica Top Blockers di serie A2. Con lei sul podio, al 3° posto, anche la compagna di ruolo e squadra, Veronica Costantini. In classifica Top Receivers figura ancora il nome della Hardeman, al 17° posto con il 35,83% di perfette; qualche posizione più su (15a), Beatrice Negretti con il 38,86 %.

La carica del presidente: “Ci siamo”

“Ci siamo” esordisce il presidente Fabrizio Costantino, numero 1 del club siciliano. “Ci abbiamo lavorato per un’intera stagione; ora proviamoci tutti insieme. Queste sono le partite che tutti vorrebbero giocarsi. Ci teniamo a fare bella figura ma anche a raggiungere la finale. Non me lo aspettavo e faccio i complimenti alla squadra e allo staff tecnico che hanno gestito in modo egregio questa stagione. Un risultato insperato che la società avrebbe voluto costruire nell’arco di un triennio. Ci siamo arrivati già da subito e questo vuol dire che abbiamo lavorato bene. Continuiamo per il nostro percorso. Certamente ci aspettiamo tanti tifosi vicini e che vengano a veder giocare la squadra. Abbiamo riscontri in crescita e questo è un buon risultato. L’Amministrazione comunale e sponsor ci sono stati molto vicini, ma c’è anche tanta gente che, settimana dopo settimana, si accosta sempre di più. Forse il “PalaRescifina” è talmente grande che non si nota ma, pian piano, si sta allargando la presenza sugli spalti. Fa parte del percorso di crescita di Akademia Sant’Anna e siamo orgogliosi di ciò che stiamo raccogliendo. “.

Nel corso delle gare di semifinali e finali Play-Off si potrà far ricorso al videocheck, il complesso sistema tecnologico – costituito da due server e ben undici videocamere – installato in settimana anche nell’impianto sportivo messinese e che vigilerà sulle situazioni in cui, per regolamento, sarà possibile farvi ricorso. Oltre ai due direttori di gara, sarà presente anche un addetto alla corretta consultazione del sistema. Per maggiori informazioni si rimanda alle norme integrali delle quali sarà possibile prendere completa visione al seguente link: Regolamento Videocheck