Per il Messina la trasferta contro la Vibonese diventa vitale

Vigilia della sfida delicatissima del "Luigi Razza", calcio d'inizio ore 14:30, il Messina non vince da cinque partite, la Vibonese da sei

MESSINA – La squadra si sta preparando in ritiro. Attenzione massima per la sfida che vedrà i biancoscudati peloritani domenica, nella 28ª giornata del campionato di Serie D, impegnati allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia alle ore 14:30. Una sfida vitale per il cammino nel girone I dove la vittoria manca ormai da cinque partite e la classifica, seppur corta, nelle ultime giornate ha visto il Messina perdere posizioni e non guadagnare terreno.

Qualche settimana fa, quando si subì l’imbarcata contro l’Enna, c’era la possibilità di vedere la zona salvezza diretta. Qualche pareggio all’ultimo minuto e le sconfitte hanno allontanato il Messina che si trova ora nuovamente in zona retrocessione diretta, vedremo cosa farà l’Acireale il 25 marzo contro l’Enna, nella stessa data anche il recupero tra Nuova Igea Virtus e Reggina che però poco interessa ai giallorossi.

Il Messina al momento si trova a quota 23 punti al penultimo posto appaiato all’Acireale, sopra Sancataldese e CastrumFavara a 24, Vibonese a 27 e Ragusa a 28, in questo momento virtualmente salva, l’Enna a 30 ancora a portata ma ha una partita in meno. La Vigor Lamezia a 35 sembra già fuori portata.

Messina in ritiro

La squadra agli ordini di mister Vincenzo Feola si prepara evitando al massimo i condizionamenti esterni in ritiro nel cosentino. Da lì domani raggiungerà il campo, una misura quella del ritiro voluta immaginiamo dalla società di concerto con lo staff tecnico per sottolineare il momento importante che si vive in casa biancoscudata.

La gestione Feola non ha ancora portato alcuna vittoria e dopo la pausa dovuta alla Viareggio Cup si sperava di vedere qualcosa di meglio dal Messina che ha continuato a balbettare nell’ultima uscita contro la Nissa. Seppur si parla di una vera e propria corazzata per la categoria il Messina non ha certo ribattuto colpo su colpo o mostrato chissà che trame di gioco. La sfida di Vibo in questo senso sarà decisiva visto che la Vibonese ai punti è una diretta rivale del Messina per la salvezza. Mancano sette partite quindi ci sono 21 punti a disposizione.

L’avversario Vibonese

La squadra di mister Danilo Fanello si è affidata spesso al 3-5-2 in stagione, nelle ultime uscite ha provato il 4-3-3 che ha portato alla vittoria in casa contro il Sambiase, lo scorso 8 febbraio, poi però sono seguite cinque sconfitte consecutive. Solo nell’ultima uscita a Ragusa è tornato un risultato positivo con il pareggio a reti bianche. Squadra certamente non in forma e che nel girone I ha messo a segno 25 gol subendone 37. Tra le file della Vibonese Domenico Marchetti, con un passato a Messina nell’ultima esperienza in Serie D ma sponda Fc, e soprattutto Angelo Azzara che ha iniziato la stagione con l’Acr ma dopo la rivoluzione di gennaio non ha trovato spazio e si è accasato alla Vibonese.

Il precedente dell’andata

Nella sfida di andata, giocata lo scorso 9 novembre, il Messina si fece pareggiare quasi allo scadere. Partita bloccata per più di un’ora di gioco, poi la rete di Saverino, subentrato a partita in corso, che sfrutta bene l’assist di Maisano ma è lui a dettare il passaggio inserendosi alle spalle delle linea difensiva. Nel finale come detto la reazione dei calabresi portò alla rete di Lagzir che risolse una mischia in area biancoscudata.