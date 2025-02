Per il Team Nibali vittoria a Nicolosi con Giuseppe Giglia

La prova di Cross Country Olimpico "Monti Rossi" è stata la prima gara ufficiale in stagione del team giallo-rosso-nero ed è arrivata subito una vittoria

Nella prima gara stagionale arriva la prima vittoria per il Team Nibali. In quel di Nicolosi dove si è svolto l’XCO, una prova di mountain bike olimpica, “Monti Rossi”. Per la prima manifestazione in assoluto del 2025 del team di Rachele Perinelli si è scelto di partecipare ad una prova in montagna e non su strada presentando un unico iscritto nella categoria esordienti. Proprio quest’unico partecipante, Giuseppe Gigli, ha terminato primo.

Per il ciclista, alla prima in maglia giallo-rosso-nera accompagnato dal direttore sportivo Pippo Cipriano, è arrivata una vittoria schiacciante dominando la prova e completando il percorso in 33’17”. Sul podio finale anche Antonio Spitale (Madone Team Bike Sicilia) e David Daniel Tudosa (ASD Team Extreme 2000) che tagliano la linea del traguardo con un distacco rispettivamente di 2’21” e di 3’58”.

