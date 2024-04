Per la SSD UniMe al via il Campionato di Serie B di hockey prato

Inizio in trasferta a Ragusa per la formazione universitaria guidata dal tecnico Spignolo

MESSINA – Esordio complicato nel campionato di Serie B di hockey prato per la SSD Unime, che domenica prossima affronterà al “Coaljanni” di Ragusa (inizio alle 12.30) la forte compagine di casa, super favorita per la vittoria finale del torneo. I messinesi allenati da Coach Giacomo Spignolo si presentano ai nastri di partenza con tantissimi giovani lanciati nell’undici titolare, affiancati da qualche atleta di eseprienza e dalla rivitalizzata coppia di stranieri formata dall’indiano Suresh e dal pakistano Munawar (all’esordio assoluto in campionato dopo la prima uscita con la maglia universitaria in Coppa Federale).

Il tecnico Spignolo: “A Ragusa esordio difficile, ma siamo molto concentrati”

“Chiudiamo la preparazione con grande entusiasmo – cosi il tecnico universitario Spignolo. La squadra ha tanti giocatori giovani e molti saranno anche esordienti in prima squadra, per questo abbiamo dovuto lavorare tanto e questo lungo periodo di preparazione ci è servito molto. Ora, da Domenica, finalmente si entra nel vivo: abbiamo voglia di iniziare, pensando di partita in partita. Personalmente mi sento molto soddisfatto: disponiamo di un ottimo gruppo, composto da ragazzi seri e con grande voglia di lavorare, che stanno bene insieme. Fisicamente, invece, siamo alla prima di campionato e sicuramente domenica non saremo 100%: abbiamo svolto un lavoro importante per arrivare sino a maggio con tanta benzina nelle gambe e, per questo, adesso potremmo accusare un pò di pesantezza. Ma credo che siamo comunque già ad un livello di condizione discreto”.

Sicuramente sarà un esordio difficile contro un team che non nasconde i propri obiettivi di vittoria, guidati dall’allenatore-giocatore argentino David Biagini: “Ci aspetta una temperatura elevata – prosegue il tecnico – visto l’orario d’inizio del match, e anche il clima al “Colajanni” sarà molto bello, dato che la squadra iblea ha un buon seguito di tifosi. Ma noi cercheremo di interpretare la sfida nel modo giusto, per portare a casa i primi punti della stagione”.

Questi i 18 convocati della SSD Unime per la sfida a Ragusa : Raffa F.,Lo Presti P. Munawar, Cardella, Romano, Donato, Suresh, La Maestra, Auditore, Malluzzo, Soraci, Vissali D., Manganaro, Ragonese, Provenzale, Raffa G., Barone, Mondo, Surace. All. Giacomo Spignolo

