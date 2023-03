Per la Top Spin Messina ultima di campionato in casa contro Reggio Emilia - Tempostretto

Doppio appuntamento casalingo per la Top Spin Messina, martedì l'ultima di campionato contro Reggio Emilia, giovedì la Supercoppa Italiana contro Carrara

MESSINA – Calato il sipario sul prestigioso appuntamento dei campionati italiani, dove gli atleti della formazione peloritana hanno ottenuto ottimi risultati, riprende ufficialmente l’attività a squadre, con un doppio impegno in settimana che attende la Top Spin Messina WatchesTogether.

Domani a Villa Dante, alle ore 18, con ingresso libero, la formazione del presidente Giuseppe Quartuccio chiuderà la stagione regolare di Serie A1 ospitando il Tt Reggio Emilia nella quattordicesima ed ultima giornata del campionato. Agli ordini del tecnico Wang Hong Liang, assistito in panchina da Marcello Puglisi e dal team manager Roberto Gullo, i padroni di casa scenderanno in campo con il portoghese João Monteiro e i tre italiani Matteo e Leonardo Mutti e Marco Rech Daldosso contro Daniele Pinto, Alessandro Baciocchi e il rumeno Alin Marian Spelbus, guidati da Mattia Crotti.

Sfida comunque che serve a poco visto che i campioni d’Italia in carica hanno blindato il secondo posto. La Top Spin Messina, che ha collezionato 18 punti in 11 turni, è già certa del secondo posto alle spalle dell’imbattuta capolista Apuania Carrara ed affronterà ad aprile nella semifinale playoff Norbello, terza forza del torneo, in casa ed in gara unica. Il Tt Reggio Emilia , in lotta per la salvezza, è appaiato al Gg Sant’Espedito Napoli con 6 punti, due in più del fanalino Tt Genova Cervino.

La Supercoppa Italiana sempre a Villa Dante

Il piatto forte sarà però giovedì 30 marzo, alle ore 16, sempre a Villa Dante, con la finale di Supercoppa che metterà di fronte, una volta ancora, i campioni d’Italia in carica della Top Spin Messina e l’Apuania Carrara, vincitrice della Coppa Italia edizione 2022. La Top Spin ha sollevato per due volte la Supercoppa, nel 2019 e 2020, mentre l’Apuania Carrara, detentrice del trofeo, ha vinto nel 2021.

Si giocherà, come prevede il regolamento, secondo la formula Swaythling (9 singolari) da disputarsi su due tavoli uguali, con partite in contemporanea, al meglio dei 3 sets su 5. Quinto set sulla distanza dei 6 punti, con “sudden death” in caso di 5-5. L’incontro terminerà al raggiungimento di cinque punti da parte di una delle due squadre.

Programma e classifica serie A1

Il programma della 14ª giornata di ritorno di Serie A1:

Martedì 28 marzo ore 18 Top Spin Messina WatchesTogether-TT Reggio Emilia Grissin Bon

Venerdì 31 marzo ore 20:30 TT Genova Cervino-GG Teamwear Sant’Espedito Napoli

Sabato 1 aprile ore 13:45 Apuania Carrara-Tennistavolo Norbello

Riposa: Marcozzi

Classifica: Apuania Carrara 22 punti; Top Spin Messina WatchesTogether 18; Tennistavolo Norbello 13; Marcozzi 9; GG Teamwear Sant’Espedito Napoli, TT Reggio Emilia Grissin Bon 6; TT Genova Cervino 4.

