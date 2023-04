Per l'Amando Volley ultima trasferta contro la Fiammatorrese - Tempostretto

Ultimo appuntamento fuori casa della stagione regolare delle santateresine contro una squadra già salva che non ha ambizioni di playoff

SANTA TERESA DI RIVA – Sabato 29 aprile si disputerà la penultima giornata, la 25ª della stagione regolare del campionato di serie B1 femminile di Volley. Tutte le gare di ciascun girone avranno inizio alla stessa ora; quelle del girone E, ove è impegnata l’Amando Volley di Santa Teresa di Riva, avranno inizio alle 17:30.

Le gare più importanti della giornata saranno Baronissi-Pomezia e Fiammatorrese-Amando Volley con entrambe le contendenti alla ricerca di un posto al sole nei play-off che saranno impegnate pertanto fuori casa e in gare non proprio agevoli. Pasquale De Simone e Fabio Morena saranno gli arbitri dell’incontro. All’andata vinsero le siciliane per 3-1 con Marcela Nielsen mattatrice dell’incontro con 18 punti.

La presentazione della sfida

Nel caso delle santateresine, è vero che affronteranno una compagine già salva e senza ambizioni play-off ma le oplontine vorranno chiudere bene il torneo al cospetto dei propri tifosi in quella che sarà l’ultima gara in casa della loro stagione. Un torneo, il loro, che ha probabilmente preso una piega diversa da quella sognata: un pessimo inizio, contraddistinto da tante sconfitte per le ragazze di Adelaide Salerno, e che un buon proseguo di stagione ha potuto portare solo a un discreto settimo posto ma nulla di più.

Fra l’altro le napoletane affronteranno nell’ultima gara il Pomezia fuori casa, pertanto costituiranno per certi versi l’ago della bilancia che deciderà l’ingresso ai play-off, in quanto dall’esito delle sue due gare dipenderà molto probabilmente chi si sarà guadagnato il terzo posto in classifica e chi no e pertanto, sarà verosimile che non faranno sconti a nessuna delle due contendenti.