“Percezione d’istanti” di Francesca Calapai a Spazio Lilla

Domenica 7 aprile, alle ore 18, a Spazio Lilla si presenta la raccolta poetica dell’autrice messinese

MESSINA – Francesca Calapai presenta “Percezione d’istanti”. La nuova raccolta poetica della poliedrica autrice messinese – arricchita dalle illustrazioni di Lelio Bonaccorso e Alessandro Oliveri – sarà presentata domenica 7 aprile, alle ore 18, a Spazio Lilla. Introduce Davide Liotta, conversa con l’autrice Cinzia Mendolia. Letture a cura di Gianni Di Giacomo e Patrizia Causarano.

La raccolta disegna, tra i suoi versi, la storia di un amore presentato in tutte le sue forme, l’amore come fusione di anime ma, anche, l’amore non vissuto, l’amore perso, non voluto o che non si è potuto volere, un amore eterno e non trovato, un amore fatto macerie.

È una poesia, poi, che non ha paura del dolore, non si ritrae dinanzi alla descrizione dell’assenza, della perdita, del suo male così intangibile ma lacerante, e lo fa senza alcun sentimentalismo o moralismo, senza alcuna ostentazione. Ma muoversi tra le parole poetiche di Calapai è anche uno specchiarsi in se stessi, un perdersi e un ritrovarsi tra le nostre complessità e le nostre contraddizioni. Le sue Percezioni d’istanti ci insegnano, tra le loro infinite sfumature, che “per vivere con il cuore ci vuole coraggio”.