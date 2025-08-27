Perché è essenziale la tutela legale e come può aiutarti in caso di controversie

Redazionale

Nell’attuale contesto sociale e lavorativo, complesso e regolamentato, è determinante poter contare su un sistema di protezione, in grado di tutelare i propri diritti in caso di controversie. A tal proposito, la tutela legale è uno strumento indispensabile per affrontare situazioni giuridiche potenzialmente onerose. Vediamo insieme perché è importante attivare una copertura di questo tipo.

Che cosa significa tutela legale

Si tratta di una copertura assicurativa, come il prodotto tutela legale diVittoria Assicurazioni , pensata per offrire al contraente un supporto concreto in caso di controversie legali, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Lo strumento è stato studiato per garantire l’accesso alla giustizia anche in presenza di costi legali elevati, spesso proibitivi per il singolo cittadino o per il piccolo imprenditore.

Con il termine “tutela legale”, quindi, si fa riferimento all’insieme delle prestazioni assicurative che consentono al beneficiario di ricevere assistenza giuridica qualificata e il rimborso delle spese legali sostenute, in relazione a determinate situazioni previste in polizza.

La tutela legale assume una rilevanza crescente per i privati, i professionisti, le aziende e gli enti, che si trovano frequentemente coinvolti in problematiche legate a contratti, responsabilità civili, controversie con clienti o fornitori, questioni legate al lavoro e molto altro.

Che cosa offre la garanzia di tutela legale?

La garanzia di tutela legale si fonda su un principio cardine: permettere al soggetto assicurato di far valere i propri diritti, senza dover sostenere autonomamente i costi connessi a un procedimento legale. Il fulcro della polizza è dunque il rimborso delle spese legali e processuali, e non solo.

Tra le varie cose, una polizza di tutela legale può includere:

assistenza legale stragiudiziale : consulenza e intervento per tentare di risolvere la controversia e dover ricorrere al tribunale, attraverso mediazione, negoziazione o arbitrato;

: consulenza e intervento per tentare di risolvere la controversia e dover ricorrere al tribunale, attraverso mediazione, negoziazione o arbitrato; rimborso delle spese giudiziali : copertura delle spese per onorari di avvocati, periti, consulenti tecnici, diritti di cancelleria e ogni altro onere previsto dalla normativa;

: copertura delle spese per onorari di avvocati, periti, consulenti tecnici, diritti di cancelleria e ogni altro onere previsto dalla normativa; libera scelta del legale : l’assicurato ha la possibilità di nominare un avvocato di fiducia, con cui affrontare la controversia, compatibilmente con i criteri previsti in polizza;

: l’assicurato ha la possibilità di nominare un avvocato di fiducia, con cui affrontare la controversia, compatibilmente con i criteri previsti in polizza; consulenza telefonica o online : accesso a un servizio di orientamento legale su questioni contrattuali, amministrative, lavorative o familiari;

: accesso a un servizio di orientamento legale su questioni contrattuali, amministrative, lavorative o familiari; estensione a componenti del nucleo familiare: in molte soluzioni assicurative, la garanzia può essere estesa ai conviventi dell’assicurato.

Questa copertura si rivela particolarmente utile in situazioni quotidiane che potrebbero riguardare dei disaccordi con il datore di lavoro, danni subiti da terzi, problemi condominiali o controversie contrattuali, fornendo un presidio efficace che affianca l’assicurato dal momento della segnalazione del sinistro fino alla conclusione del procedimento.

Quando è consigliata la tutela legale e a chi

La tutela legale è consigliata in tutte le circostanze in cui esista il rischio, seppur potenziale, di dover affrontare una controversia. La varietà delle garanzie disponibili consente di adattare le coperture alle diverse esigenze, rendendola una soluzione trasversale e accessibile.

Per i privati cittadini, potrebbe essere utile per:

controversie con fornitori di beni o servizi;

danni da incidenti stradali;

problemi legati a vicende condominiali;

questioni legate alla casa, alla locazione o alla proprietà.

Per i professionisti e lavoratori autonomi costituisce una protezione nei confronti di:

contestazioni contrattuali;

reclami da parte di clienti;

difficoltà nel recupero crediti;

contenziosi con dipendenti o collaboratori.

Per le aziende, in particolar modo quelle di piccole e medie dimensioni, è fondamentale per:

dispute commerciali con partner, fornitori o clienti;

controversie fiscali o amministrative;

tematiche legate alla sicurezza sul lavoro;

problematiche derivanti dalla responsabilità civile o penale d’impresa.

Quando interviene la tutela legale?

Lo strumento interviene nel momento in cui si verifica un evento che rientra tra i casi assicurabili previsti dalla polizza, a condizione che il fatto generatore della controversia sia avvenuto nel periodo di validità del contratto. È importante, in questo senso, conoscere il momento di insorgenza del sinistro, cioè il momento in cui nasce il diritto a pretendere un risarcimento o a difendersi da una pretesa altrui.

L’assicurato deve segnalare tempestivamente l’evento all’assicurazione, fornendo la documentazione necessaria. Chi gestirà il sinistro e valuterà se l’evento è coperto dalla polizza, assegnerà eventualmente un legale e avvierà le attività di difesa o tutela, secondo le modalità previste.

Non tutte le questioni sono coperte automaticamente. Alcune esclusioni tipiche possono riguardare i procedimenti penali per dolo, le liti tra familiari conviventi, le dispute già in corso alla stipula della polizza o eventi derivanti da attività non dichiarate.