Villa Dante diventa il “Borgo di Natale”: ecco gli allestimenti nelle “Meraville” VIDEO

Tutti i weekend dall'isola pedonale partirà un trenino con a bordo Babbo Natale e gli elfi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Messina si prepara al Natale. Sono ancora in corso gli allestimenti nelle ville cittadine. Domenica 7 dicembre è prevista l’accensione delle luminarie nelle “Meraville”. Villa Dante si trasformerà nel “Borgo di Natale”. Sono già state montate le casette che ospiteranno lo street food, sia a pranzo che a cena dal venerdì alla domenica.

Eventi nelle ville tutti i weekend dal 7 dicembre al 6 gennaio

Spettacoli di animazione per bambini, laboratori creativi, giochi gonfiabili, band musicali. Tutti gli eventi dal 7 dicembre al 6 gennaio saranno curati da Messina Social City. Il calendario sarà disponibile nei prossimi giorni sulla pagina fb dell’azienda.

Il trenino di Babbo Natale dall’isola pedonale a Villa Dante

La novità di quest’anno sarà il trenino di Babbo Natale. Tutti i weekend dall’isola pedonale le famiglie con bambini potranno vivere la magia del Natale spostandosi da Piazza Cairoli, alla Stazione e Villa Dante su un mezzo addobbato e animato dagli elfi. Un’idea che coniuga il divertimento per i piccoli con la sostenibilità, evitando a tanti cittadini di spostarsi in auto nel traffico di dicembre. Le corse saranno continue nell’arco delle giornate di venerdì, sabato e domenica.

Ecco gli allestimenti nelle ville Dante, Mazzini e Sabin. E i mercatini di Natale a Piazza Cairoli.