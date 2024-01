“Perché stravolgere i parcheggi nuovi?”

La segnalazione di un lettore: "Era proprio necessario ricorrere lì all'alberatura?"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Stamattina in via Maddalena, accanto alla Casa dello studente, stavano forando per l’alberatura i pargheggi con le strisce nuove e i rilevatori di presenza posizionati e numerati. Vorrei che qualcuno evidenziasse la singolarità della cosa”.

ForestaMe è un progetto importante, soprattutto se sarà curata la manutenzione, ma il dubbio del lettore riguarda lo stravolgimento di parcheggi appena rifiniti. Giriamo la domanda alle istituzioni.