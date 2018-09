Cade albero in piazza Santa Caterina, sfiorata una donna. VIDEO

Ennesimo albero caduto in città, nel primo pomeriggio. Stavolta è accaduto a piazza Santa Caterina e, di nuovo, le conseguenze potevano essere più bravi. Se l'è cavata solo con tanto spavento una passante, sfiorata da qualche foglia staccatasi dai rami caduti.

I vigili del fuoco sono intervenuti a mettere in sicurezza la pianta, anche perché era imminente il rischio che ne cadesse un'altra parte. Per un breve periodo, il tratto di via Garibaldi in prossimità della piazza è stato chiuso.

Il sindaco Cateno De Luca, sul posto, ha fatto il punto della situazione: "Nel bilancio all'esame del Consiglio comunale abbiamo previsto 600mila euro per la potatura e scerbatura del verde urbano. Per rimettere tutto a posto ,cioè sistemare circa 18 mila alberi e piantare quelli in sostituzione ci vogliono circa 2 milioni e mezzo e tre anni di lavori. Ma per abbattere gli alberi pericolanti faremo subito una gara di somma urgenza, che sarà aggiudicata tra tre settimane".