Albero crolla in zona Tribunale. De Luca: "Poteva scapparci il morto". VIDEO

Un grosso ramo di albero è crollato stamani in via Tommaso Cannizzaro, all'incrocio con via Cesare Battisti, a Messina. I Vigili del fuoco al lavoro per liberare la strada dall'enorme ammasso di rami e foglie.

Fortunatamente non passava nessuno, altrimenti racconteremmo un'altra storia. Dello stesso parere anche il sindaco De Luca, col suo solito annuncio su Facebook, sul posto insieme al suo vice Mondello.

"Alle 15 - prosegue il sindaco - conferenza di servizi a Palazzo Zanca con tutti gli uffici preposti (Protezione civile, Prefettura, Forestale ecc.) con consequenziale emissione di ordinanza sindacale indifferibile ed urgente di affidamento dei lavori per la potatura di tutti gli alberi esistenti nel contesto urbano. Con la vita non si scherza".