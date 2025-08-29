Periplo del Capo, a Milazzo la 10 km di nuoto in acque libere

Domenica 31 agosto al mattino la gara in linea che assegna il titolo regionale sulla distanza, pomeriggio il miglio sprint in ricordo di Aurelio Visalli

MILAZZO – Torna puntuale il Periplo del Capo a Milazzo con la nona edizione della gara di 10 km, la più lunga e l’unica in linea del circuito Gp Sicilia Openwater. La manifestazione organizzata dall’Ulysse e da Baia di Sant’Antonio come le altre tappe del circuito avrà una sua gara di fondo al mattino e al pomeriggio il miglio sprint, circa un km e mezzo, che ormai da quattro anni vuole ricordare il sottoufficiale Aurelio Visalli scomparso tragicamente mentre salvava un ragazzo dalle onde.

La giornata di nuoto a Milazzo è patrocinata dal Comune mamertino e dall’Area Marina Protetta di Capo Milazzo dentro cui i nuotatori transiteranno partendo da Croce di Mare intorno alle nove e arrivando dopo due ore e più sulla riviera di Ponente. Gli organizzatori si avvarranno della collaborazione della Capitaneria di Porto, entrambi valuteranno le condizioni meteo-marine prima di autorizzare lo svolgimento della gara. La gara sprint invece sarà al pomeriggio, con partenza intorno alle ore 15, e con le boe che saranno montate a Ponente.

Ci sarà una fitta partecipazione di atleti siciliani e non solo, i primi in questa quarta tappa del circuito siciliano andranno a caccia del titolo sui 10mila metri di fondo che sarà in palio a Milazzo, ma essendo questa gara anche del circuito italiano del nuoto di fondo porterà atleti di fama nazionale in Sicilia. Tra questi un ritorno per Davide Marchello messinese di nascita e cresciuto nell’Ulysse, da anni si allena e vive a Roma ora è tesserato per l’Esercito e recentemente è stato alle Universiadi di Berlino, con lui anche Andrea Filadelli medagliato agli Europei e il sardo Fabio Dalu con esperienza nel circuito internazionale di fondo.