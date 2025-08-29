 Periplo del Capo, a Milazzo la 10 km di nuoto in acque libere

Periplo del Capo, a Milazzo la 10 km di nuoto in acque libere

Simone Milioti

Periplo del Capo, a Milazzo la 10 km di nuoto in acque libere

Tag:

venerdì 29 Agosto 2025 - 19:30

Domenica 31 agosto al mattino la gara in linea che assegna il titolo regionale sulla distanza, pomeriggio il miglio sprint in ricordo di Aurelio Visalli

MILAZZO – Torna puntuale il Periplo del Capo a Milazzo con la nona edizione della gara di 10 km, la più lunga e l’unica in linea del circuito Gp Sicilia Openwater. La manifestazione organizzata dall’Ulysse e da Baia di Sant’Antonio come le altre tappe del circuito avrà una sua gara di fondo al mattino e al pomeriggio il miglio sprint, circa un km e mezzo, che ormai da quattro anni vuole ricordare il sottoufficiale Aurelio Visalli scomparso tragicamente mentre salvava un ragazzo dalle onde.

La giornata di nuoto a Milazzo è patrocinata dal Comune mamertino e dall’Area Marina Protetta di Capo Milazzo dentro cui i nuotatori transiteranno partendo da Croce di Mare intorno alle nove e arrivando dopo due ore e più sulla riviera di Ponente. Gli organizzatori si avvarranno della collaborazione della Capitaneria di Porto, entrambi valuteranno le condizioni meteo-marine prima di autorizzare lo svolgimento della gara. La gara sprint invece sarà al pomeriggio, con partenza intorno alle ore 15, e con le boe che saranno montate a Ponente.

Ci sarà una fitta partecipazione di atleti siciliani e non solo, i primi in questa quarta tappa del circuito siciliano andranno a caccia del titolo sui 10mila metri di fondo che sarà in palio a Milazzo, ma essendo questa gara anche del circuito italiano del nuoto di fondo porterà atleti di fama nazionale in Sicilia. Tra questi un ritorno per Davide Marchello messinese di nascita e cresciuto nell’Ulysse, da anni si allena e vive a Roma ora è tesserato per l’Esercito e recentemente è stato alle Universiadi di Berlino, con lui anche Andrea Filadelli medagliato agli Europei e il sardo Fabio Dalu con esperienza nel circuito internazionale di fondo.

