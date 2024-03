Pesante sconfitta interna per il Messina Futsal che cede al Lamezia

La strategia del portiere di movimento non ha funzionato. I calabresi strapazzano i giallorossi e si impongono per 7 a 2

MESSINA – Nella 18ª giornata di campionato pesante sconfitta subita dal Messina Futsal. Quella di sabato pomeriggio al PalaLaganà di Montepiselli è stata probabilmente una delle più brutte prestazioni degli uomini di coach Battiato disputata quest’anno tra le mura amiche. Dovendo fare ancora a meno di Venuto tra i pali i giallorossi, come settimana scorsa, hanno adottato spesso il quinto di movimento, anche sul punteggio di parità, per provare ad avere una maggior supremazia in mezzo al campo. L’Ecosistem Lamezia di coach Carrozza però non si è fatta intimidire e ha segnato diversi gol proprio approfittando il più delle volte della porta sguarnita. Sfida che dal secondo tempo in poi non è stata mai in discussione. Il Messina Futsal viene dunque superato da Piazza Armerina di un solo punto in classifica ed è ora in decima posizione che a fine campionato vorrebbe dire playout. Ci sono quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione diretta ma soprattutto ancora quattro partite da giocare prima che finisca la stagione regolare.

Messina Futsal – Ecosistem Lamezia 2-7

Nel primo tempo dopo una lunga fase di studio la prima occasione è per i locali con Lautaro Mendez che crea la superiorità e poi scarica per D’Angelo che solo a porta spalancata non porta il Messina Futsal in vantaggio. Di contro all’occasione successiva gli ospiti vanno a segno, gol per l’ex Everton Guarnieri, scorso anno vestiva la maglia giallorossa, che su imbucata di un compagno porta in vantaggio i calabresi. Nel finale altra occasione per i locali di pareggiare ma Lautaro Mendez sfiora il palo esterno e si va all’intervallo sotto per 0-1.

Nel secondo tempo Cafure raddoppia e i locali provano a giocare col quinto di movimento che però non sembra funzionare. Gli uomini di coach Battiato non trovano spazi, mentre Cafure e il portiere ospite Rotella trovano le reti approfittando della porta sguarnita che valgono lo 0-4. Il Messina Futsal continua col quinto di movimento e sblocca la sfida con Fichera che segna su un tiro leggermente deviato, ma il copione non cambia e Cafure recuperando ancora palla e approfittando del quinto di movimento locale fa 1-5.

Reazione Messina Futsal col palo di Marcio Garcia che nega il gol ai padroni di casa che poco dopo perdono anche il portiere Colucci, secondo l’arbitro gioca il pallone con le mani fuori dalla sua area, nei minuti di inferiorità conseguenti arriva la sesta rete di Patamia. Poco dopo a segno nuovamente la formazione di casa con la conclusione potente dalla distanza di Marcio Garcia a cui segue il palo, a portiere battuto, di Piccolo. Nel finale però saranno gli ospiti ad andare nuovamente a segno con Patamia e con Messina che subisce ancora mentre aveva in campo il portiere di movimento per il 2-7 finale.

