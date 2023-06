Petardo scambiato per fumogeno gli scoppia tra le mani all'inaugurazione del Palio di S. Teresa - Tempostretto

Ferito un 24enne. Trasportato al Policlinico di Messina è stato poi trasferito al Cannizzaro di Catania dove attende di essere operato

S. TERESA – Si trova ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania il giovane di 24 anni di Furci Siculo rimasto seriamente ferito alla mano destra nel corso della cerimonia di apertura della XXIII edizione del Palio dedicato alla Patrona, la Madonna del Carmelo. Il ragazzo è in attesa di essere sottoposto ad un delicato intervento di chirurgia plastica all’anulare, in seguito al trauma da scoppio che ha interessato anche pollice, indice e medio della stessa mano. Scoppio che si è verificato nel corso della sfilata da “Barracca” al Santuario della Madonna del Carmelo, lungo il corso che attraversa per intero S. Teresa di Riva, che ogni anno coinvolge centinaia di ragazzi che compongono le squadre dei vari quartieri cittadini. Il petardo, che dalle informazioni sin qui trapelate, sarebbe stato scambiato per un fumogeno, è esploso nella mano del giovane all’altezza di piazza Municipio. Un altro petardo è esploso a pochi metri di distanza. Il botto ha stordito due ragazze. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale. Il 24enne ferito è stato trasportato con un’ambulanza al Policlinico di Messina (con un’auto dei carabinieri a fare da apripista) e da lì, successivamente, al Cannizzaro di Catania dove ha ricevuto le prime cure al pronto soccorso. Ed ora attende di essere operato. Intanto la cittadina jonica si interroga sull’accaduto, su come tra i fumogeni che stavano colorando la manifestazione potessero esserci quei potenti petardi. La sfilata, per la cronaca, è proseguita sino a piazza Madonna del Carmelo, dove padre Ettore Sentimentale ha impartito la benedizione ai partecipanti.