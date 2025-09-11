Pianeta verde a Messina, il teatro al parco Aldo Moro

Dal 12 al 14 settembre un'iniziativa della Compagnia Carullo Minasi, con il supporto del Comune

MESSINA – Il teatro al parco “Aldo Moro” da domani. Dal 12 al 14 settembre un’iniziativa della Compagnia Carullo Minasi, con il supporto del Comune di Messina. L’ingresso è gratuito.

Così lo descrivono gli artisti: “Un festival teatrale che abita il parco, intrecciando la storia e la bellezza del luogo con arte, natura e scienza. Un viaggio tra linguaggi diversi, pensato per pubblici differenti, per riscoprire lo sguardo e il legame con ciò che ci circonda”.

Ecco il programma del progetto “Pianeta verde”.

Gli incontri

12 settembre ore 18:30 – Nostos (Adulti, 60 min)

Concerto-spettacolo scritto e interpretato da Irida Gjergji (voce e viola). Un racconto musicale autobiografico che unisce tradizione balcanica e linguaggi contemporanei per esplorare radici, memoria e identità.

13 settembre ore 11:00 – Il Parco delle Meraviglie (Bambini 4–8 anni, 60 min)

Letture animate di albi illustrati e laboratorio creativo. Saremo in ascolto della Viola e del vento per immaginare insieme la “città-parco ideale” tra le note.

14 settembre ore 18:30 – Il Copernico

(Famiglie con adolescenti, 30+30 min)

Un dialogo filosofico e ironico tra il Sole e Copernico, da un’operetta morale di Leopardi, che abbatte ogni illusione antropocentrica. A seguire, confronto con i ragazzi del Gam – Gruppo Astrofili Messina sul tema delle rivoluzioni scientifiche.

Sottolineano Carullo e Minasi: “Si tratta di un invito a perdersi e ritrovarsi tra teatro, natura e stelle, in piena linea con la missione poetica della Compagnia: valorizzare gli spazi verdi e pubblici della città, in sinergia con il Comune di Messina e la Messina Social City”.

