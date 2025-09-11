 Pianeta verde a Messina, il teatro al parco Aldo Moro

Pianeta verde a Messina, il teatro al parco Aldo Moro

Redazione

Pianeta verde a Messina, il teatro al parco Aldo Moro

giovedì 11 Settembre 2025 - 08:05

Dal 12 al 14 settembre un'iniziativa della Compagnia Carullo Minasi, con il supporto del Comune

MESSINA – Il teatro al parco “Aldo Moro” da domani. Dal 12 al 14 settembre un’iniziativa della Compagnia Carullo Minasi, con il supporto del Comune di Messina. L’ingresso è gratuito.

Così lo descrivono gli artisti: “Un festival teatrale che abita il parco, intrecciando la storia e la bellezza del luogo con arte, natura e scienza. Un viaggio tra linguaggi diversi, pensato per pubblici differenti, per riscoprire lo sguardo e il legame con ciò che ci circonda”.

Ecco il programma del progetto “Pianeta verde”.

Gli incontri

12 settembre ore 18:30 – Nostos (Adulti, 60 min)
Concerto-spettacolo scritto e interpretato da Irida Gjergji (voce e viola). Un racconto musicale autobiografico che unisce tradizione balcanica e linguaggi contemporanei per esplorare radici, memoria e identità.

13 settembre ore 11:00 – Il Parco delle Meraviglie (Bambini 4–8 anni, 60 min)
Letture animate di albi illustrati e laboratorio creativo. Saremo in ascolto della Viola e del vento per immaginare insieme la “città-parco ideale” tra le note.

14 settembre ore 18:30 – Il Copernico
(Famiglie con adolescenti, 30+30 min)
Un dialogo filosofico e ironico tra il Sole e Copernico, da un’operetta morale di Leopardi, che abbatte ogni illusione antropocentrica. A seguire, confronto con i ragazzi del Gam – Gruppo Astrofili Messina sul tema delle rivoluzioni scientifiche.

Sottolineano Carullo e Minasi: “Si tratta di un invito a perdersi e ritrovarsi tra teatro, natura e stelle, in piena linea con la missione poetica della Compagnia: valorizzare gli spazi verdi e pubblici della città, in sinergia con il Comune di Messina e la Messina Social City”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”
Laura Pausini torna a Messina, ma bisognerà attendere il 2027
Femminicidio Sara Campanella, il legale: “Accanimento verso la madre di Argentino”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED