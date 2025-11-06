 Piazza Antonello. Saranno restaurati i lampioni storici

Marco Ipsale

giovedì 06 Novembre 2025 - 09:00

Messina. Primo passo progettuale per la riqualificazione e valorizzazione

MESSINA – I pali artistici in ghisa, posizionati sull’anello esterno della viabilità di Piazza Antonello, costituiscono un “elemento significativo del paesaggio urbano” e rivestono un “importante valore storico, artistico e testimoniale”.

Ma hanno bisogno di un intervento urgente di restauro e adeguamento funzionale per garantire un impianto di pubblica illuminazione che sia efficiente e sicuro.

Per questo la giunta Basile ha approvato la delibera 799/2025 che dà il via libera al progetto di recupero dei lampioni artistici, per mantenerne lo stato di conservazione.

Il Documento di Indirizzo alla Progettazione (Dip), redatto dal rup ing. Salvatore Saglimbeni, prevede “Interventi di riqualificazione, restauro conservativo e valorizzazione ai fini della pubblica fruizione dei lampioni artistici di Piazza Antonello”.

L’importo complessivo previsto nel Quadro Tecnico Economico (Qte) è di 79mila 300 euro.

