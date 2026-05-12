Piazza della Repubblica, cantieri aperti dal 14 maggio

Il primo intervento riguarderà la dismissione del tronchino di servizio. Per un mese nel tratto tra via I Settembre e via del Vespro doppio senso di marcia sulla carreggiata est

MESSINA – Inizieranno giovedì 14 maggio i lavori di riqualificazione di Piazza della Repubblica. Si inizia dal cantiere finalizzato alla dismissione del tronchino di servizio della linea del tram (nella foto principale). Questi primi lavori, coordinati da Atm, avranno una durata prevista di circa un mese, con la chiusura del cantiere fissata, salvo imprevisti, per il 13 giugno.

Strada più stretta per lavori

Nel tratto di prosecuzione di via La Farina, tra via I Settembre e via del Vespro, sarà chiusa al transito la semicarreggiata ovest, quella posta sul lato monte, dove verrà allestita l’area di lavoro. Per ovviare all’interruzione del flusso veicolare, la semicarreggiata est sarà destinata al doppio senso di circolazione, con l’ausilio di appositi delineatori flessibili installati per separare le corsie.

Le nuove disposizioni comportano inoltre l’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione coatta su entrambi i lati del tratto interessato e la contestuale soppressione delle fermate del trasporto pubblico urbano. Anche la mobilità dolce subirà delle modifiche, con la sospensione temporanea della pista ciclabile situata sul lato ovest della piazza. Per garantire la sicurezza di operai e automobilisti, l’intero quadrante compreso tra via Magazzini Generali e via Tommaso Cannizzaro sarà soggetto a un limite di velocità ridotto a 30 km/h.

Possibili rallentamenti

Si prospetta dunque un mese di possibili rallentamenti in una zona nevralgica della città, a ridosso della Stazione Centrale, necessario però per completare l’ammodernamento dell’infrastruttura tranviaria messinese. Le fermate di piazza della Repubblica saranno infatti eliminate e spostate proprio in questo tratto di strada.