Redazione

Piazza Unione Europea, ecco i nuovi lampioni

giovedì 09 Ottobre 2025 - 12:30

Iniziata la collocazione della nuova illuminazione

Al via la fase finale dei lavori di ampliamento, miglioramento ed efficientamento dell’impianto di illuminazione artistica di Palazzo Zanca e piazza Unione Europea.

Ultimati i lavori di illuminazione architetturale dei prospetti di Palazzo Zanca, è stata avviata la collocazione della nuova illuminazione architetturale di piazza Unione Europea.

“Questo intervento – dice l’assessore Francesco Caminiti – non è solo una riqualificazione estetica, ma un progetto di profonda efficienza energetica e qualità visiva. I nuovi corpi illuminanti sono stati selezionati con cura per garantire una diffusione della luce omogenea ed efficace in tutta la piazza. In particolare, abbiamo scelto soluzioni che assicurano un’illuminazione distribuita ottimale e superano il problema delle interferenze con le piante e le alberature presenti nelle aiuole, evitando zone d’ombra o luci abbaglianti”.

