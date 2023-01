Piazzale Atm, il sopralluogo della commissione trasporti. Papa: "Situazione sotto controllo" - Tempostretto

La situazione relativa al vecchio rifornimento trovato interrato sotto l'asfalto procede spedita secondo il presidente della commissione: "Ora fondi per completare l'opera"

MESSINA – La Commissione trasporti, presieduta dal consigliere comunale Salvatore Papa, si è recata in mattinata in sopralluogo nel piazzale della sede Atm di via La Farina, dove da settimane sono in corso i lavori di bonifica dopo la scoperta di pensiline, serbatoi e residui di carburante nel sottosuolo. I consiglieri comunali hanno voluto verificare con mano l’andamento dei lavori, per quello che poteva essere un vero e proprio disastro ambientale e che non sarà una vicenda di facile risoluzione.

Papa: “Situazione sotto controllo”

“Una situazione delicata ma sotto controllo – ha spiegato Papa, al ritorno dal sopralluogo -. Abbiamo verificato che l’unica problematica adesso in essere è quella dello smaltimento dei rifiuti. Quindi è stata bonificata tutta la zona e si attende adesso di trovare i fondi per completare l’opera. Il presidente Campagna è una persona che si è intestata questa grave situazione. Sono sicuro che la risolverà perché è un amministratore competente e capace. Per la tempistica? Lui presume sarà fatto in tempi brevi, gli uffici stanno preparando tutti gli atti”.