Picchia la moglie sotto gli occhi dei figli, arrestato marito violento - Tempostretto

Il 41enne di Gioiosa Marea è stato condannato a 3 anni e 2 mesi per maltrattamenti in famiglia

PATTI – Dovrà scontare 3 anni e 2 mesi il 41enne di Gioiosa Marea condannato per maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali, aggravati e continuati. Dopo la sentenza l’ufficio esecuzioni penali della Procura di Patti, guidata dal procuratore capo Angelo Cavallo, ha firmato l’ordine di esecuzione per l’uomo. I carabinieri hanno quindi bussato alla sua porta per notificargli il provvedimento e condurlo ai domiciliari, dove dovrà trascorrere il tempo previsto per la sua pena.

I maltrattamenti in famiglia

Le indagini, condotte dai militari della stazione di Gioiosa Marea, sono iniziate nel gennaio 2021 dopo la denuncia dell’allora moglie dell’uomo, che rivelò di aver subito angherie e violenze a lungo. Gli accertamenti permisero di documentare i diversi episodi conflittuali, caratterizzati anche da violenza fisica, verificatisi tra il gennaio 2019 e il dicembre 2020. In qualche episodio l’uomo non avrebbe esitato a picchiarla anche in presenza dei figli minorenni.