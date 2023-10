Picerno-Messina. Modica: "Contento del risultato, il rigore è netto" - Tempostretto

L'allenatore del Messina soddisfatto. Furioso invece il mister del Picerno, Emilio Longo: "Il rigore non esiste, compreso quello hanno fatto solo due tiri in porta"

PICERNO – Si respira un clima opposto sulle due panchina al termine della sfida che ha visto il Messina strappare un pareggi in rimonta a Picerno. Ma prima, per dovere di cronaca, informiamo che il malore alla mezz’ora circa del primo tempo è stato nel settore ospiti per un tifoso del Messina, la società, tramite la sua pagina Facebook, ha fatto sapere che il tifoso sta bene ed è già in viaggio verso Messina.

Nel post partita ampio spazio è dedicato al rigore concesso al Messina, la maglia di Plescia viene tirata e l’arbitro fischia. I due allenatori hanno visioni opposte, concordano che entrambe le squadre hanno fatto la stessa partita e se questo soddisfa Modica non soddisfa invece Longo, allenatore del Picerno. Nel finale entrambe le squadre hanno avuto sui piedi dei loro attaccanti la possibilità di segnare il gol della vittoria, Plescia da una parte che sbaglia di pochi centimetri e Santarcangelo dall’altra che sbatte contro Fumagalli.

Modica: “La squadra si è espressa bene”

“Per me la squadra si è espressa in maniera eccellente – esordisce Giacomo Modica nel post partita – fisicamente stavamo bene, ci sono state due sbavature, al solito, che ci potevano condannare. Ma tutto sommato la partita è stata bellissima perché noi potevamo vincerla con quell’occasione di Plescia e anche loro, compimenti ad entrambe le squadre”.

Sulle occasioni nel finale dice: “Forse il punto guadagnato è più per loro visto che noi abbiamo rischiato di vincerla con Plescia, sul rigore non ho dubbi e credo sia l’epilogo giusto dei 100 falli subiti da Plescia e mai fischiati. Stasera c’è la maglietta allungata, posso discutere degli altri falli ma non del rigore e sottolinea che loro segnano il vantaggio con Plescia a terra. Se Fumagalli non fa quella parata nel recupero staremmo a leccarci le ferite e non lo meritavamo”.

Sulle novità di formazione, esordio in Serie C per Salvo e le quattro punte l’allenatore ha spiegato: “Salvo si è ben comportato, forse sul primo gol doveva accorciare prima ma analizzeremo la situazione domani. Tatticamente siamo stati bene in campo riempiendo gli spazi allungando la squadra, abbiamo giocato con 4 attaccanti, Emmausso interno di centrocampo era libero di muoversi. Sul Picerno dico che giocano un bel calcio e sono allenati da un bravissimo tecnico. Non hanno da recriminare nulla, ma per me quello è rigore netto”.

Longo: “Il rigore concesso è assurdo”

Di parere opposto sull’episodio decisivo della partita mister Emilio Longo: “Il Picerno non è stato esaltante, ma non trovo giusto che la nostra squadra deve raddoppiare la qualità per fare partita pari con le avversarie. Il Messina oggi ha tirato due volte nello specchio della porta, di cui una è stata il rigore e nel primo tempo Emmausso. Loro potevano vincere con Plescia, ma noi potevamo vincere con Santarcangelo e Vitali nel finale. Il rigore non esiste, invito tutti a riguardarlo, è assurdo e non c’è nemmeno il dubbio che quello potesse essere calcio di rigore”.

Fonte RadioAmore e pagina Facebook Az Picerno

Articoli correlati