Pietro Lo Monaco in ospedale per un incidente stradale

Redazione

domenica 10 Agosto 2025 - 15:18

Condizioni serie per l'ex proprietario del Messina e ora direttore sportivo dell'Enna calcio

PALERMO – L’incidente stradale è avvenuto ieri nel Palermitano e Pietro Lo Monaco è ricoverato in ospedale a Villa Sofia. Le sue condizioni sarebbero serie. Per cause da accertare, avrebbe perso il controllo dell’auto.

Tanti i messaggi d’auguri per l’ex proprietario del Messina ed ex dirigente del Catania, del Genoa e del Palermo e ora direttore sportivo dell’Enna calcio in serie D. Quest’ultima, “in tutte le sue componenti, tiene a fare un grosso augurio di pronta guarigione al direttore Pietro Lo Monaco. Forza direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli”.

Nato a Torre Annunziata nel 1954, Lo Monaco è stato pure calciatore nel Messina in serie C e allenatore. Con il Messina, da proprietario, nel periodo 2013-15, due promozioni dalla D alla Lega Pro seconda divisione e nuova Lega Pro. E poi una retrocessione.

