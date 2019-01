"Pinguino dello Stretto", la campagna dell'Unione studenti contro il gelo nelle scuole

L'inverno è arrivato, e il freddo si fa sempre più sentire. Ogni anno gli studenti e le studentesse si ritrovano in classi all'addiaccio, senza riscaldamenti e costretti a convivere con un clima insopportabile: infatti, secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n.412 del 1993 le scuole devono garantire una temperatura minima all'interno dell'edificio di 18° + 2°, ma ciò non viene rispettato!

Per questo l'unione studenti di Messina ha lanciato la campagna vertenziale "Pinguino dello Stretto" contro la mancanza di riscaldamento all'interno delle scuole; per segnalarei qualsiasi problema basta contattare su Facebook eInstagram o mandare una e-mail all'indirizzo unione.studenti.messina@gmail.com