Piscina Cappuccini, botta e risposta Carbone-Finocchiaro: “Il bando? Spero entro 10 giorni”

Le domande del consigliere comunale e le risposte dell'assessore allo Sport su una piscina attesa da anni a Messina

MESSINA – Se ne parla da mesi, anzi da anni: quando riaprirà la piscina Cappuccini? E inoltre, quando partiranno i lavori per la riqualificazione dell’intera struttura, compresa la vasca coperta? Ieri durante la quinta commissione consiliare in cui si è parlato del Beach Volley in Piazza Duomo, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Dario Carbone è tornato (per l’ennesima volta) a stuzzicare l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro sull’impianto natatorio.

Il bando regionale entro fine maggio

Carbone ha chiesto a Finocchiaro due cose: da una parte quando riaprirà la piscina, visto che la vasca esterna è stata sistemata ed è pronta, finalmente, a ospitare squadre e cittadini comuni; dall’altra come e se sta avanzando l’iter per reperire i fondi da utilizzare per i lavori sul resto dell’impianto. L’assessore è partito da quest’ultimo domanda e ha ironizzato sui legami politici che intercorrono tra il consigliere e l’assessora regionale Elvira Amata, anch’essa di Fratelli d’Italia. Finocchiaro ha affermato: “Mi sono sentito con l’assessora Amata che è del suo partito. Mi ha comunicato che purtroppo gli uffici della Regione hanno sbagliato nella procedura del bando che è stato ritirato. Mi ha assicurato che entro maggio uscirà”.

Entro dieci giorni il bando di gestione della Cappuccini

Poi il passaggio chiave, su quanto già fatto e sull’apertura: “Per quanto riguarda la piscina Cappuccini io sono pronto. La piscina è pronta. Il dipartimento ha chiesto una relazione sulle certificazioni e gli uffici manutentivi stanno scrivendo in queste ore”. Da questo passaggio si arriverà al bando di gestione. L’assessore ha poi completato il suo discorso: “La piscina è lì e potremmo anche tuffarci, ma dobbiamo aspettare gli uffici. Suppongo e spero che entro dieci giorni completeranno”.