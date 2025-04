Piscina Cappuccini. “Lavori finiti, attendiamo l’assenso per l’idoneità dagli uffici comunali”

L'assessore Massimo Finocchiaro aggiorna la situazione dopo l'ennesima nota del consigliere comunale Dario Carbone

“La piscina Cappuccini è pronta e c’è anche l’acqua calda. Ora attendo che gli uffici comunali diano l’assenso per l’idoneità all’accesso, poi ci sarà il bando per l’affidamento del servizio”.

L’assessore Massimo Finocchiaro dà un nuovo aggiornamento, dopo l’ennesima nota da parte del consigliere comunale Dario Carbone. “Anche il termine del 15 marzo indicato dall’assessore Finocchiaro per la riapertura della Piscina Cappuccini è spirato senza esito” – ha detto -. I cittadini messinesi hanno ormai perso le speranze e si sono abituati ad una carenza cronica di impianti natatori in città e tale sentimento di rassegnazione non può che farci riflettere sulla gestione complessiva degli impianti sportivi in città”.

“Ricordo sempre – ha proseguito – che i lavori avrebbero dovuto concludersi addirittura entro luglio 2024”. Giornalmente ricevo richieste di informazioni da molti cittadini che vorrebbero usufruire di una struttura che soltanto qualche anno fa era il fiore all’occhiello dell’impiantistica natatoria mediterranea: si tratta non solo di sportivi che praticano lo sport a livello agonistico ma anche e soprattutto di appassionati di nuoto e di parenti di disabili gravi per i quali è fondamentale poter utilizzare una piscina” ha concluso Carbone.