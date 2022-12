Piscina comunale, la garante: "La chiave è unire gli sforzi" - Tempostretto

Tiziana De Maria commenta la notizia della vicina risoluzione della vicenda legata al bagno disabili dell'impianto ripercorrendo l'iter delle scorse settimane

MESSINA – La garante per la persona con disabilità, la dottoressa Tiziana De Maria, ha voluto commentare la vicenda relativa alla piscina “Graziella Campagna”, che appare ormai vicina alla risoluzione. Nella giornata di oggi è stata sistemata la rampa di accesso per disabili, mentre già da qualche giorno è tornato in funzione il macchinario pneumatico che permette di entrare e uscire dalla vasca anche ai portatori di disabilità. Resta la questione bagno, che dovrebbe essere risolta entro fine gennaio 2023.

Tiziana De Maria ripercorre l’iter delle ultime settimane

“Sono lieta di apprendere dalla vostra testata giornalistica che siamo vicini ad una risoluzione della vicenda ‘Graziella Campagna’ – dichiara De Maria prima di ripercorrere l’iter degli ultimi mesi -. Sono trascorsi due mesi (era il 27 Ottobre 2022) dalla prima nota che inviai a sindaco del Comune di Messina, assessori al ramo per competenza e ai dirigenti allo sport e servizi tecnici, facendo seguito alla segnalazione a me pervenuta da parte di Cittadinanza Attiva relativamente alla denuncia penale fatta dal presidente dell’Associazione Bambini speciali in merito a situazioni di non accessibilità alla piscina ‘Graziella Campagna’. A questa prima nota è seguita il 16 Novembre 2022 una seconda di reitera di intervento urgente volto all’eliminazione delle barriere architettoniche, specificando che si rendeva necessario che il grado di accessibilità all’impianto venisse garantito, in tempi rapidi, a qualunque persona in modo generalizzato, in ogni sua parte (ingresso, percorsi, bagni, spogliati, accesso in acqua etc.)”.

La garante: “La chiave è programmare e unire gli sforzi”

De Maria prosegue: “Infine, la terza nota datata 13 Dicembre 2022 con richiesta di riscontro in merito ai tempi e alle modalità d’intervento, cui si aggiungono incontri personali col sindaco Federico Basile e vice sindaco, l’assessore Mondello, ai quali va riconosciuto il loro impegno. A fine Gennaio, quando si è detto verrà realizzato anche il bagno per disabili, potremo ‘sciogliere il nodo’ e considerare definitivamente chiusa la vicenda. Se si è pervenuto a un risultato, mi preme sottolinearlo, è grazie all’azione congiunta da parte delle associazioni (che vigilano, segnalano e giustamente ‘pungolano’ l’amministrazione) e delle istituzione che sono chiamate a dare delle risposte. Programmare in maniera concertata, unire gli sforzi, questa è la chiave per una politica davvero impattante sulla qualità di vita delle persone con disabilità”.