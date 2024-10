Piscina di Villa Dante, ultimi giorni di lavori e poi riaprirà. Sarà anche più accessibile FOTO

L'impianto avrà due nuovi scalda acqua e sollevatori per persone con disabilità

MESSINA – Mancavano solo i due grossi boiler per completare gli interventi nella piscina di Villa Dante. “Ora che il materiale è arrivato ci vorranno solo un paio di giorni per il montaggio e poi la riapertura”, spiega l’assessore Francesco Caminiti. Quindi presumibilmente la settimana prossima l’impianto potrà riaprire al pubblico. La piscina era stata chiusa a luglio per delle perdite d’acqua e negli ultimi mesi si è lavorato proprio per riparare il guasto e restituire alla città un impianto sicuro ed efficiente.

Accesso facilitato grazie ai sollevatori elettronici

Inoltre l’impianto verrà dotato di sollevatori elettronici che consentono l’accesso facilitato in acqua a persone con mobilità ridotta. L’installazione di questi dispositivi rientra nel progetto Way (Welfare Activity for Young), promosso da Messina Social City.