Piscina Campagna, accesso ai disabili. Le risposte del Comune e la richiesta di una... prova - Tempostretto

Sedia meccanica da riparare mentre i bagni sono ancora solo in progetto. Il consigliere La Fauci chiede una prova sul posto

“La piscina comunale Graziella Campagna è un impianto sportivo progettato e realizzato agli inizi degli anni 80, prima cioè dell’entrata in vigore delle norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Ciò nonostante la struttura sportiva si presenta senza ostacoli per l’accesso agli spogliatoi (dal viale San Martino), non esistendo salti di quota della pavimentazione o passaggi (infissi) con ridotte dimensioni”.

Il Dipartimento Servizi Tecnici risponde all’interrogazione del consigliere comunale Giandomenico La Fauci, in merito all’accesso per i disabili alla piscina Graziella Campagna.

“Anche il percorso tra gli spogliatoi ed il piano vasca non presenta barriere architettoniche ad eccezione dei piccolissimi rilievi (2-3 centimetri) della vaschetta del “passaggio bagnato”. Inoltre già da tempo (circa 20 anni) i locali doccia maschili e femminili sono sta1i dotati entrambi di un piatto doccia accessibile. L’accesso in vasca è da tempo assicurato da un dispositivo, una sedia a movimento pneumatico, donata all’impianto natatorio nel gennaio 2013 dall’Associazione “Amici di Edy Onlus” che fino al momento della chiusura, a causa della pandemia, è stata in funzione assistendo i frequentatori che ne hanno avuto bisogno”.

La sedia meccanica da riparare

Delle doglianze sulla “assenza di sedie meccaniche” di cui alla nota della garante della persona in condizione di disabilità presso il Comune di Messina, Giacoma De Maria, prot. 293626 del 09/11/2022, il Dipartimento comunale ha prontamente investito il Comitato Regionale Fin in qualità di gestore dell’impianto fin dal febbraio 2016 e che dopo la sospensione ha ripreso l’attività il 10 ottobre 2022. L’11 novembre 2022 i responsabili hanno fatto sapere di aver sottoposto a controllo tecnico la sedia in dotazione, rilevando un guasto al trasformatore che consente la ricarica delle batterie che alimentano la sedia, non escludendo una necessaria sostituzione delle batterie stesse od anche una spedizione della sedia alla ditta costruttrice. Il gestore ha già acquisito un preventivo della ditta costruttrice, la DiGi Projet pool lift di Pegognaga (Mantova) ed ha comunque assicurato di adoperarsi per la risoluzione del problema nel più breve tempo possibile”.

Corsi di terapia multisistemica

“Sul punto 2. della nota di La Fauci, “riferita mancanza di disposizioni circa l’iscrizione di bambini e ragazzi con disabilità, in particolare per l’avvio dei corsi di terapia multisistemica in acqua (Tma)”, si chiede al Comitato Regionale Fin che legge per conoscenza, di fornire notizie al riguardo”.

Il progetto per i bagni

“La criticità ancora presente nella piscina Graziella Campagna è rappresentata dai servizi igienici. Da tempo il Dipartimento comunale ha individuato le soluzioni al riguardo dandone contezza all’assessore pro tempore nell’anno 2016 con la planimetria allegata. Pur nella limitatezza degli spazi disponibili è possibile ricavare un locale bagno e doccia per atleti disabili sia maschile che femminile. Per queste ultime necessita invertire gli spogliatoi degli istruttori per inglobare il locale bagno/doccia disabili femminile con quello delle istruttrici”.

La Fauci: “Risposta insoddisfacente”

«La risposta ricevuta dall’amministrazione non può soddisfare le mie richieste e, anzi, rischia di suonare come una grande occasione persa per la reale risoluzione dei problemi”.

Così il consigliere La Fauci, secondo cui “le testimonianze di tanti disabili cozzano con le condizioni sbandierate. L’ingresso alla struttura non è facilitato, anzi risulta complicato fino a diventare impossibile. Non sono presenti bagni con accesso disabili, come ammesso nella nota, e la possibilità di realizzazione è rimasta una bozza non ancora messa in opera. In più, non sono previsti corsi specifici per i disabili. Circostanza, questa, per cui si attende la risposta della Fin che, a mio modesto avviso, andrebbe sollecitata in maniera quotidiana. I macchinari per l’accesso alla piscina risultano in fase di manutenzione con tempistiche fin troppo dilatate. Inaccettabile che alle soglie del 2023 una struttura pubblica non possa essere goduta da tutta la cittadinanza”.

“Facciamo una prova insieme ai disabili”

“Sono pronto in prima persona, accompagnato da alcuni disabili che mi hanno più volte segnalato le criticità, a testare insieme agli uomini del Comune e dell’amministrazione le condizioni della piscina Campagna. Invito che rivolgo loro pubblicamente, dopodiché sarà più facile comprendere il reale stato e agire in tempi ristretti».