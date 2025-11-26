Pista ciclabile, lavori preparatori in via Geraci

Interventi propedeutici, di rifacimento dell’asfalto

La variante del progetto per la nuova pista ciclabile in zona centro si avvicina alla sua fase esecutiva.

L’aggiudicatario, Gruppo Venere S.r.l., il 28 novembre e 1° dicembre eseguirà i lavori di scarifica e ripristino della pavimentazione stradale nel tratto di via Geraci tra Viale San Martino e Via Cesare Battisti. Si tratta di interventi propedeutici per creare la nuova sede della pista ciclabile.

Ridisegno su via Cesare Battisti

Il cuore della riorganizzazione della mobilità interessa via Cesare Battisti, che subirà una profonda trasformazione per accogliere il nuovo percorso ciclabile.

Dall’incrocio con Via Tommaso Cannizzaro in direzione sud, la strada sarà ridisegnata con marciapiede ampliato di un metro per dedicare uno spazio specifico e sicuro alle biciclette accanto ai pedoni, mentre i lampioni saranno riposizionati in un nuovo spartitraffico centrale, liberando spazio sui lati della carreggiata.

Questi interventi garantiranno il nuovo percorso bidirezionale che si ricongiungerà con il Viale San Martino attraverso Via Geraci.

Misure temporanee per il cantiere

Per consentire l’esecuzione sicura dei lavori di preparazione in Via Geraci, il Comune ha previsto l’istituzione temporanea, nei due giorni di intervento, del divieto di sosta sul lato sud della strada e il restringimento della carreggiata, con limite di velocità a 30 km/h.