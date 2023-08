Pista ciclabile nord, al Trocadero apertura confermata il 12 agosto - Tempostretto

Il punto del responsabile unico del procedimento

“I tratti di nuova pista ciclabile saranno riaperti alla fruizione entro il 12 agosto prossimo”. Lo ha detto il responsabile unico del procedimento, Salvatore Grillo, ai consiglieri della VI Municipalità, nel corso di una seduta consiliare, ieri pomeriggio nella sala ovale di Palazzo Zanca.

Confermata la previsione espressa in Consiglio comunale venti giorni fa. Bisognerà attendere ancora, invece, per la fine dei lavori nel tratto di Principe, fissata al prossimo 13 ottobre.

Il consigliere Donato: “Il 13 ottobre conclusione dei lavori”

“Avevamo richiesto quest’incontro il 19 maggio – spiega il consigliere della sesta municipalità, Giovanni Donato -. Chiedevamo la presenza di Mondello, che non ha potuto, perché è il firmatario di questo progetto che risale all’amministrazione di Cateno De Luca. All’epoca non è mai stato sottoposto all’attenzione della municipalità e l’abbiamo scoperto per caso grazie all’allora presidente Mangraviti. C’eravamo subito opposti, dando anche delle alternative come il passaggio dalla spiaggia”.

E prosegue: “I lavori sono andati avanti per settimane malissimo. Prima due o tre operai, poi tutto fermo per giorni. Ieri finalmente abbiamo avuto notizie, anche se non c’erano né il sindaco Basile né il vicesindaco Mondello. Il rup ci ha dato questa data per la conclusione dei lavori, che è il 13 ottobre. Non è scontato, però. Ho chiesto poi di ripristinare il tratto di strada in zona Principe, accanto al marciapiede e di eliminare il guardrail in zona Trocadero: è stato risposto sì a entrambe le richieste”.