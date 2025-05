Pista ciclabile Passeggiata a Mare. Russo: “Le rampe devono essere amovibili”

Il consigliere del Pd scrive al vicesindaco Mondello

“In occasione della seduta di commissione consiliare competente che si svolse poco più di un mese fa, il responsabile unico del procedimento aveva anticipato una sistemazione che avrebbe agevolato – come è opportuno che sia – il transito delle biciclette sulla fascia di passeggiata a mare interessata, sebbene con una realizzazione non definitiva e sicuramente non riferendo di uno smantellamento delle scale in questione”.

Il consigliere comunale Alessandro Russo si dice preoccupato per i lavori in corso per la pista ciclabile alla Passeggiata a Mare e pone due domande:

Erano le scale in questione vincolate dalla Soprintendenza stante la loro organicità nel disegno architettonico originale della passeggiata?

Non era forse prevista, in fase di elaborazione progettuale, una soluzione – con materiale amovibile – che avrebbe potuto consentire sia il passaggio della pista ciclabile che la tutela e la conservazione delle scale storiche che sono state nel frattempo demolite?

Da qui la richiesta di un intervento avanzata al vicesindaco Salvatore Mondello “per comprendere se sia possibile modificare il progetto e la sua realizzazione per ripristinare le due rampe di scale storiche, per ricomporre l’equilibrio architettonico complessivo, e contestualmente impiantare una struttura amovibile su piani inclinati che consentirebbe comunque il passaggio delle biciclette”.