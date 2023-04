Pista ciclabile a Sant'Agata. Mondello: "Fine lavori entro luglio" - Tempostretto

L'assessore e vicesindaco è intervenuto sul tema durante il question time di giovedì 13 aprile: "Credo si completerà a luglio. A noi interessa la chiusura dei lavori"

MESSINA – Tra gli argomenti del question time del pomeriggio del 13 aprile c’è stato anche il prolungamento della pista ciclabile. Dopo lo stop ai lavori, il cantiere rimane fermo e le domande del consigliere Dario Carbone di Fratelli d’Italia, rivolte al vicesindaco Salvatore Mondello, hanno puntato sulla ripresa e sulle tempistiche.

Mondello ha spiegato che “l’amministrazione ha dato input al Rup, responsabile unico del procedimento, di modificare il progetto dopo le segnalazioni dei cittadini. Il 27 marzo 2023 la direzione lavori è stata autorizzata a riprendere i lavori dopo le modifiche. Il progetto prevede una unica corsa da Sant’Agata in poi e non prevede alcuna perdita di parcheggi. Una soluzione di compromesso per le necessità dei residenti e dei commercianti”.

Mondello: “Tempi? Credo entro luglio”

“Fermo restando – ha continuato Mondello – che se dovessimo avere risposte positive da parte del Pudm si potranno cominciare a fare ragionamenti diversi per la pista anche lungomare. Ma lì subentrerebbero il Pudm e il Genio Civile”. Poi le tempistiche: “Il cronoprogramma rimane inalterato, al di là del margine di tempo fermo che c’è stato perché le sospensioni vengono acquisite come tempi integrativi. Il cantiere è unico – spiega poi Mondello, riferendosi ai lavori nei pressi dell’area Trocadero, a Pace – e le scelte dell’impresa non dipendono da noi, a noi interessa l’orizzonte temporale di chiusura dei lavori. Quando dovrebbero terminare? Credo nel mese di luglio, ma vanno ancora rivalutate le sospensioni e le attività utili alle riunioni e alle varianti”.

