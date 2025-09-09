Piste ciclabili e cordoli da Villa Dante al viale S. Martino, “qualcosa va modificato”

La Terza Municipalità si è confrontata con i cittadini ieri in strada. Cacciotto: "Proporremo correttivi per la viabilità all'assessore Mondello"

MESSINA – “Servono correttivi”. Il tema è “la vivibilità e viabilità sul viale San Martino, da Villa Dante all’intersezione con il Viale Europa, alla luce di di quasi due anni di doppia pista ciclabile”. A fare il punto ieri mattina, in seduta di commissione esterna, la Terza Municipalità, con presidente Alessandro Cacciotto. Quest’utimo ha sottolineato dopo il sopralluogo in strada: “Sicuramente ci sono degli aspetti che meritano un’attenzione particolare, frutto anche delle istanze dei cittadini. Avremo un confronto con il vicesindaco e assessore alla Viabilità e Mobilità, Salvatore Mondello, sulla questione”.

“Va valorizzato il parcheggio di Villa Dante”

La pista con cordoli e “l’accessibilità alle abitazioni e negozi, senza potersi fermare con le auto brevemente”, è messa in discussione. E c’è stata anche una raccolta delle firme, 600 i firmatari, tra i residenti. Un’ipotesi, sostenuta dal consigliere Alessandro Geraci, è quella di valorizzare il parcheggio di Villa Dante, non facendo pagare la prima ora.

In ogni caso, nei prossimi giorni sarà presentato dalla Terza Municipalità un piano di proposte da sottoporre all’assessore Mondello.