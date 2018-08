Confcommercio promuove la giunta De Luca, prossimi passi: turismo e commercio

“Trascorso il primo mese dall’elezione a Sindaco di Messina di Cateno De Luca, è tempo per compiere le prime, opportune, valutazioni - afferma Carmelo Picciotto, presidente ConfCommercio Messina. Innanzitutto, siamo lieti che i provvedimenti sino ad oggi intrapresi dalla nuova amministrazione abbiano il comune denominatore di voler ridare qualità alla vita dei cittadini, ampliando e migliorando l’offerta dei servizi offerti dalla municipalità.

Il Sindaco De Luca – prosegue Picciotto – sta tramutando quotidianamente la sua visibilità e forte presenza sul territorio in segnali di apertura alle esigenze della gente, dimostrando di voler mettere in atto le istanze espresse in campagna elettorale. Il piano di risanamento da una parte e la lotta all’abusivismo e l’anticontraffazione dall’altra - proficuamente condotto dall’assessore Dafne Musolino - sono dunque da intendere come provvedimenti per ristabilire la legalità e far ripartire l’economia sul territorio”.

“Vogliamo rivolgere un plauso al lavoro quotidiano degli assessori che stanno dimostrando la necessaria disponibilità per venire incontro alle difficoltà burocratiche riportate sia dai cittadini che dalle imprese. Ciò detto, attendiamo – continua Picciotto – che successivamente ai provvedimenti intesi per far fronte alle prime emergenze, si accendano i riflettori sul sistema produttivo, in particolare sul fronte del turismo e del commercio, con l’intenzione di riportare la città di Messina al ruolo che le compete, affidandole la regia della popolosa area metropolitana composta da Palermo, Catania, Reggio Calabria e Messina”.

“Crediamo sia possibile, necessario, pianificare il futuro, facendo funzionare la macchina comunale, coordinando turismo ed economia ed integrando piccole e medie imprese; in tal senso – conclude Carmelo Picciotto - ConfCommercio sarà sempre in prima linea, pronta a collaborare, proponendo progetti sinergici e fornendo le sue competenze per una inevitabile ripartenza economica e sociale”.