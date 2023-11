Plescia: "A Messina ho segnato uno dei miei gol più belli" VIDEO - Tempostretto

Si racconta Vincenzo Plescia che sul momento della squadra ammette: "Non mi aspettavo un calo, ci dobbiamo subito rialzare"

MESSINA – Vincenzo Plescia è stato ospite, insieme a Marco Firenze, del Flagship di Sky in via Tommaso Cannizzaro. L’attaccante biancoscudato è sembrato sorpreso della folta presenza di tifosi: “Sono molto felice delle persone che ci sono qui oggi, non me le aspettavo dopo una sconfitta. È un segnale in più per la squadra”. Aggiungendo poi sul momento della formazione biancoscudata: “Non mi aspettavo il calo nelle ultime partite ma sono cose che possono succedere in campionato, ci si deve rialzare subito abbiamo lasciato troppi punti”.

Stuzzicato se quello contro il Giugliano fosse il suo gol più bello ha risposto: “Ho fatto gol simili in serie D ma tra i professionisti è sicuro uno dei miei gol più belli. Segnare poi sotto la curva ed esultare coi tifosi è stupendo”. Tornando al presente ha poi concluso: “Questa settimana c’è stato confronto tra di noi nello spogliatoio, dobbiamo far qualcosa perché poi diventa tardi. C’è voglia di fare bene ed è un bel gruppo, dobbiamo dare l’anima in campo”.

