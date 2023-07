Pneumatici e rifiuti speciali a Messina e nella riserva di Fiumedinisi: scatta il sequestro - Tempostretto

Operazione della Polizia Metropolitana in città e in provincia

Controlli della Polizia Metropolitana di Messina, tesi alla tutela dell’ambiente. Negli ultimi giorni sono stati effettuati diversi controlli sia in Città quanto in provincia. In città, nella zona sud, si è riscontrato l’abbandono di pneumatici su suolo pubblico, l’area e gli pneumatici sono stati sequestrati. In provincia, all’interno della Riserva orientata di Fiumedinisi e Monte Scuderi è stata individuata una discarica abusiva di rifiuti speciali. Di quanto riscontrato è stata informata l’Autorità giudiziaria. Controlli a tappeto saranno effettuati anche nei prossimi giorni.