Pnrr, istituita in prefettura la Cabina di coordinamento per l’attuazione del Pnrr

Focus su monitoraggio, criticità e sinergie. L'importante riunione convocata dalla prefetta Cosima Di Stani

MESSINA – È stata istituita oggi, in prefettura, la cabina di Coordinamento per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in provincia. L’incontro, convocato dal prefetto Cosima di Stani, si è tenuto in vista dell’emanazione delle linee guida da parte della Struttura di Missione Pnrr presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Presenti alla riunione la soprintendente dei Beni Culturali e Ambientali di Messina, i rappresentanti della Regione siciliana, della Città Metropolitana di Messina, del Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche Sicilia-Calabria, dell’Anci Sicilia e della Ragioneria territoriale dello Stato di Messina.

Compiti e obiettivi della Cabina di Coordinamento

La Cabina di coordinamento avrà il compito di definire il piano d’azione per l’efficace attuazione dei programmi Pnrr in ambito provinciale. Tra le sue attività, il monitoraggio dei programmi e degli interventi previsti, l’esame dell’ampiezza degli interventi sul territorio e l’individuazione di eventuali criticità.

Un tavolo di lavoro per sinergie e buone pratiche

Il Prefetto di Stani ha sottolineato l’importanza della Cabina di coordinamento come strumento di supporto agli enti territoriali, in aggiunta al Presidio territoriale unitario già attivo presso la prefettura. L’obiettivo è quello di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti sul territorio, promuovendo le migliori prassi per l’implementazione del Pnrr.

Prossimi passi: coinvolgimento dei comuni e delle amministrazioni interessate

Nei prossimi incontri, la Cabina di coordinamento coinvolgerà i comuni della Città Metropolitana e le Amministrazioni interessate dai singoli progetti. L’istituzione della Cabina di Coordinamento rappresenta un passo importante per l’attuazione del PNRR in provincia di Messina, garantendo un approccio sinergico e coordinato per il raggiungimento degli obiettivi previsti.